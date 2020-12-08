Тегеран, , 08:48 — REGNUM 7 декабря посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди провел переговоры с министром иностранных дел Ирака Ахмедом аль-Джабури о путях расширения торговли между двумя соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Собеседники также рассмотрели вопрос о предстоящем в ближайшее время в Тегеране заседании совместной экономической комиссии. Выразив поддержку присутствию частного сектора на рынках двух государств, стороны подчеркнули необходимость создания необходимых условий для расширения торгово-экономической деятельности.

9 сентября посол Ирана в Багдаде Масджеди заявил, что, несмотря на региональные проблемы и блокировку границ, вызванную вспышкой COVID-19, экономические отношения Ирана с Ираком развиваются. Он отметил, что укрепление экономических отношений с Ираком является приоритетом для иранского посольства, подчеркнув, что для реализации этой важной миссии был сформирован специальный экспертный комитет.