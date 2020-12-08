Тегеран, , 09:27 — REGNUM 6 декабря президент Ирана Хасан Рухани выразил готовность страны увеличить свои нефтедобывающие мощности до оптимальных объемов экспорта, подчеркнув, что санкции, введенные ещё до принятия ядерной сделки, привели к ограничениям в добыче и продаже нефти. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании Экономического координационного комитета, Рухани заявил, что после реализации иранской ядерной сделки и снятия санкций продажи иранской нефти достигли более 2 миллионов баррелей. Он также выразил готовность Ирана к быстрому наращиванию объемов добычи.

«Министерство нефти Ирана примет необходимые меры для подготовки соответствующих ресурсов и оборудования», — подчеркнул Рухани.

По его словам, экономическая война США создала различные препятствия для экспорта нефти и нефтехимической продукции, однако «мечты Трампа о нулевых продажах иранской нефти так и не сбылись».

Говоря о планах на будущее, Рухани заявил, что бюджетный законопроект на следующий иранский финансовый год был разработан с реалистичной точки зрения, основанной на потребностях общества.