Нью-Йорк, США, , 00:56 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 7 декабря изменились разнонаправленно, нефть понизилась, золото подорожало. На это повлияли остающаяся тревожной ситуация с коронавирусом и ожидания участниками рынка нового пакета мер по стимулированию экономики.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones потерял 149,06 пункта (0,49%), до уровня 30 069,20 пункта. S&P 500 также понизился, но меньше — на 7,16 пункта (0,19%), до уровня 3691,96 пункта. Nasdaq к завершению дня, наоборот, прибавил 55,71 пункта (0,45%), до уровня 12 519,95 пункта.

Цена на январские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов упала на 1,23%, до уровня $45,69 за баррель. Фьючерсы на золото подорожали на 1,46%, до $1866,90 за тройскую унцию.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс Nasdaq фондового рынка США установил рекорд на открытии торгов 7 декабря, при этом S&P и Dow Jones открылись в «красной зоне».

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