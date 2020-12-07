Лондон, 7 декабря 2020, 23:44 — REGNUM Мировые цены на нефть находятся под давлением не только из-за пандемии коронавируса — рынок опасается увеличения добычи в Иране после ухода администрации президента США Дональда Трампа, 7 декабря сообщает агентство Reuters.
Администрация Трампа расторгла «ядерную сделку» 2015 года и ввела против Ирана и его торговых партнеров жесткие санкции. Избранный президент США Джо Байден является сторонником возвращения к «ядерной сделке».
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