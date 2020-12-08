Москва, , 08:50 — REGNUM Российские компании смогут подать завку на участие в технологическом конкурсе Московского инновационного кластера и научного парка «Чжунгуаньцунь» (Пекин). Об этом 8 декабря сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Приём заявок от российского бизнеса начнётся с 18 января 2021 года.

«Совместный конкурс поспособствует выходу российских стартапов на китайский рынок. Также это создаст дополнительные возможности для развития технологического предпринимательства и тестирования инновационных решений», — рассказала Сергунина.

По её словам, организаторы приглашают принять участие в конкурсе разработчикам высокотехнологичных проектов в шести областях: программное и аппаратное обеспечение, индустрия 4.0 (промышленность с использованием цифровых и сквозных технологий), новые материалы и источники энергии, биомедицинские технологии, спорт, креативные индустрии.

Планируется собрать 600 заявок, 60 из которых попадут в шорт-лист. 18 сильнейших проектов получат призы и возможность выйти на китайский рынок.