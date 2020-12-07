Турин, Италия, , 23:16 — REGNUM 9 декабря госслужащие Италии проведут общенациональную забастовку, заявил в понедельник, 7 декабря, глава крупнейшего национального профсоюза Cgil Маурицио Ландини.

Правительство не проявило интереса к проблеме забастовки и не попыталось решить проблему, о которой хотят сказать служащие, иным способом, добавил он.

Участники акции намерены потребовать принятия ряда мер в сфере труда (особенно в части обеспечения постоянной занятости). По их мнению, правительство обязано прикладывать все усилия для того, чтобы в жизни рабочих было больше стабильности и предсказуемости.