Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Новых пошлин на товары, произведённые в Китае и ввозимые в США, не планируется, сообщил 7 декабря руководитель Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, пишет The Washington Post.

Положительно оценивая соблюдение Пекином первой фазы торговых соглашений, Кадлоу сказал, что переговоры по следующему этапу договорённостей о торговле продолжаются.

Кадлоу «На данный момент мы не планируем никаких новых пошлин в отношении Китая».

Напомним, в середине января 2020 года США и Китай подписали договор о первой фазе торговой сделки, согласно которому Пекин обязался нарастить закупку произведённых в Штатах товаров. США при этом ослабили торговые пошлины на ряд китайских товаров.

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