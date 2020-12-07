Ростов-на-Дону, , 21:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону с 1 января перекроют старый мост на улице Малиновского. В ближайшее время будет проработана схема объезда. Вынужденная мера связана с реконструкцией путепровода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 7 декабря.

«Мост очень ждут ростовчане. Завершить реконструкцию путепровода дорожники обещают точно в запланированный срок. Но действующий мост предстоит закрыть с 1 января будущего года, иначе строители окажутся в сложной ситуации», — отметил глава региона Василий Голубев, оценивший ход работ.

Напомним, что на улице Малиновского завершается возведение моста-дублёра. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. Реконструкция объекта должна завершиться к концу 2021 года.

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