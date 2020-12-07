Лондон, , 19:58 — REGNUM Основные марки нефти к середине торговой сессии 7 декабря вернулись к значимым отметкам — Brent поднялась выше $49, WTI поднялась выше $46 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 21 цент (0,43%), до $49,04 за баррель. Ранее в ходе торгов марка опускалась до $48,40 за баррель.

Январские фьючерсы WTI подешевели на 21 цент (0,45%), до $46,05 за баррель. Минимум сессии WTI — $45,36 за баррель.

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