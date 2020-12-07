Майкоп, , 19:47 — REGNUM Бюджет Республики Адыгея на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов принят в первом чтении на 56 заседании Госсовета-Хасэ РА, которое состоялось 7 декабря в режиме видеоконференции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, в работе сессии принял участие руководитель республики Мурат Кумпилов, провел мероприятие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в 56 заседании Госсовета-Хасэ РА Пресс-служба главы Республики Адыгея

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В рамках сессии состоялся «правительственный час», на котором министр здравоохранения РА Рустем Меретуков доложил о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике. На 7 декабря, по данным, которые привёл министр, в трех госпиталях республики создано 920 койко-мест для больных COVID-19. На базе городской больницы дополнительно развернуто еще 260 койко-мест, здесь уже начат монтаж кислородных систем. Всего в борьбе с коронавирусом задействовано 1892 медработника.

В ближайшее время в республику поступит около тысячи доз вакцины против коронавируса: в первую очередь её получат те, кто находится в зоне риска. К работе с обращениями граждан и информировании о результатах тестов подключены студенты-медики и волонтеры. Организована работа кол-центра с единым номером 122, а также многоканальной «горячей линии». Ежедневно муниципальными образованиями, министерством труда и социальной защиты РА, ОНФ в РА и Госсоветом-Хасэ РА для работы выездных медицинских бригад выделяются автотранспортные средства. Также в ближайшее время за счет федеральных средств будет дополнительно приобретено два компьютерных томографа и создана новая ПЦР-лаборатория. Ведется работа по автоматизации получения гражданами результатов своих ПЦР-анализов через СМС-сообщения или личные кабинеты на портале Госуслуг.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что исполнительная и законодательная ветви власти должны тесно взаимодействовать в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня очень сложное время для всех нас, необходимо приложить максимум усилий для стабилизации ситуации. Мы обязаны единым фронтом в рамках своих возможностей и полномочий сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия пандемии. Люди на нас рассчитывают, и мы должны в полной мере оправдать их доверие. На федеральном уровне приняты конкретные поручения и рекомендации, которые нам совместно с вами нужно реализовать. Особенно это касается организации медицинской помощи, маршрутизации нековидных больных и обеспечения заболевших коронавирусом лекарствами. В этой сфере важен не только депутатский контроль, но и реальные шаги, направленные на улучшение эпидобстановки», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также Мурат Кумпилов в ходе сессии сообщил, что регион участвует в реализации нацпроектов, госпрограмм, а также Индивидуальной программы социально-экономического развития. Достижение целевых показателей по этим программам даст дополнительные возможности для дальнейшего развития республики, в том числе для смягчения негативного влияния пандемии на экономику, подчеркнул глава республики.

На сессии в первом чтении был принят проект закона РА «О республиканском бюджете РА на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.». Общий объем доходов регионального бюджета в 2021 году прогнозируется на уровне 24,6 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления в том числе составят более 11,5 млрд рублей. Дефицит бюджета ожидается на уровне 4,6%, что ниже ограничений Бюджетного кодекса РФ.