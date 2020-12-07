Москва, , 19:28 — REGNUM Росатом ценит возможность выстраивать прямой диалог с учеными и неравнодушными представителями общественности, чтобы получить рекомендации относительно наилучших доступных технологий и самых новейших разработок, а также максимально открыто и подробно рассказать о своей деятельности. Об этом заявил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, выступая в ходе расширенного заседания комиссии по экологии общественного совета госкорпорации. На заседании, которое прошло 4 декабря в режиме онлайн, обсуждались итоги реализации национального проекта «Экология» в 2020 году.

В 2020 году госкорпорация работала по двум ключевым направлениям в рамках нацпроекта: создание комплексной системы для обращения с отходами I и II классов и проекты по ликвидации накопленного экологического вреда.

Как сообщил Кирилл Комаров, входящее в Росатом предприятие «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО») завершает рекультивацию челябинской городской свалки, на объекте был впервые в России применен весь спектр референтных мировых решений по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду. В 2020 году были проведены проектные работы по рекультивации полигона «Красный Бор» в Ленинградской области, решены первоочередные задачи по ликвидации экологического наследия на промышленной территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области, приступили к выбору технологических решений для Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

«Проекты по ликвидации накопленного годами экологического ущерба настолько масштабные, что только консолидация огромного опыта, которым обладают госкорпорация «Росатом» и Федеральный экологический оператор, с усилиями ученых, общественности и технологов может привести эти территории в безопасное и комфортное для жителей и для развития бизнеса состояние и дать тот результат, которого от нас ждут общество и государство», — отметил Комаров.

Помимо этого, Росатом выстраивает комплексную систему обращения с отходами I и II классов, которая включает в себя создание государственной информационной системы и производственно-логистической инфраструктуры для их переработки.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев рассказал о том, что было сделано в области созданиия государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I—II классов (ГИС ОПВК). Федеральный экологический оператор весной 2020 года завершил первый этап, сформировав функционал личных кабинетов участников системы. В сентябре 2020 с началом тестирования отдельных модулей к системе присоединились предприятия из более 40 регионов России.

«ГИС ОПВК позволит осуществлять контроль и производить расчеты для выстраивания оптимальной логистики, что впоследствии будет ключевым фактором для снижения себестоимости обращения с отходами I—II классов. Полностью работа по созданию информационной системы должна быть завершена к концу 2021 года», — отметил Андрей Лебедев.

В 2020 году был разработан и направлен в правительство РФ проект распоряжения об утверждении федеральной схемы.

Для переработки отходов Федеральный экологический оператор создает сеть экологических технопарков, оснащенных наилучшими российскими и зарубежными технологиями и отвечающих принципам экономики замкнутого цикла. Продукты такой переработки могут быть применены при производстве электроники, агрохимикатов, в металлургии.

Первые четыре экотехнопарка будут созданы на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской, Кировской, Курганской областях и Удмуртской Республике. Проектная документация подготовлена, проведены общественные обсуждения и получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе отметил Игорь Буренков подчеркнул, что проходившие в 2020 году общественные обсуждения проектной документации экотехнопарков в Удмуртской республике, Кировской и Саратовской областях являются необходимым элементом взаимодействия государства и общества, эту работу можно признать успешной.

«Представители ФГУП «ФЭО» и органы исполнительной власти на местах постоянно взаимодействуют с обществом и экологами, объясняя важность этого направления национального проекта. Мы учитываем мнение общественных экологических активистов и жителей данных регионов, ведем непрерывный мониторинг состояния окружающей среды», — дополнил он.

Теме общественного контроля в ходе реализации национального проекта «Экология» уделяется большое внимание. Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации активно включилась в реализацию национального проекта «Экология».

"Нами была организована новая форма взаимодействия с общественностью — экологический совет Иркутской области при комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты. Созданный совет — уникальная конструкция, позволяющая решать экологические проблемы не только одного отдельно взятого города, но и региона в целом» — отметила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации Елена Шаройкина.

Участники обсуждения отметили важность научно-технологического сопровождения экологических проектов Росатома.

Александр Мажуга, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, рассказал о роли вузов и научных организаций в проектах госкорпорации «Росатом». По инициативе Федерального экологического оператора РХТУ им. Менделеева создан консорциум «Передовые ЭкоТехнологии», в который вошли ведущие вузы страны. Также в 2020 году начал работу Научно-технический совет ФЭО.

«Вместе с представителями бизнес-сообщества наша основная миссия — трансформация технологического облика российской промышленности. Нельзя забывать об общественной философии, об экологическом движении, об использовании лучших передовых разработок и их внедрения в промышленность для решения конкретных задач по обращению с отходами I—II классов», — отметил ректор МХТУ.

На площадке консорциума и научно-технического совета ведется разработка технологий, экспертные обсуждения, разрабатываются программы сетевого образования в области промышленной экологии и популяризации экологического движения.