Пекин, , 19:27 — REGNUM Примерами качественного и эффективного развития сельских районов в Китае названы 3 тыс. 274 населенных пункта. Среди них фигурируют 136 деревень с общим объемом валового регионального продукта (ВРП) более 100 млн юаней, а также 91 поселок с ВРП свыше 1 млрд юаней. Об этом 7 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на данные, приведенные заместителем начальника Департамента развития сельских индустрий Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР Шао Цзяньчэном.

В этих деревнях и поселках, которым, по словам чиновника, присвоен статус образцово-показательных, насчитывает более 70 тыс. предприятий, кооперативов и семейных ферм, где созданы рабочие места для более, чем 400 тыс. бедных домохозяйств.

Суммарная мощность переработки и хранения продукции сельскохозяйственного назначения в таких населенных пунктах достигает почти 17,5 млн тонн; в большинстве деревень и поселков созданы онлайн-площадки электронной торговли в целях продвижении продукции местного производства.