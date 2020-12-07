Иньчуань, Китай, , 19:23 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в сфере сбора и переработки ягод годжи — ценного сырья, которое используется в традиционной китайской медицине — подписали Нинся-Хуэйский автономный район КНР на северо-западе страны и южнокорейская провинция Чхунчхон. Об этом 7 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что получаемое средство применяется как для лечения различных болезней, так и в профилактических целях, как общеукрепляющее средство.

Правительственные ведомства двух стран собираются укреплять обмены по вопросам конъюнктуры рынка и производственных технологий; прямые контакты автономного района и провинции КНР и Южной Кореи обусловлено тем, что именно эти регионы в своих странах являются основными поставщиками этой ягоды.

В 2019 году продукция, произведенная их ягод годжи, была поставлена в сорок стран и регионов.