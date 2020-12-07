Калуга, , 19:12 — REGNUM В Калуге 7 декабря на совместном заседании комитетов Городской думы депутаты одобрили поправки в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год. В программу приватизации дополнительно включаются два нежилых помещения — выявленные объекты культурного наследия. Планируемые поступления от скорректированного плана приватизации составят 22,7 млн. рублей.

Еще два объекта культурного наследия вошли в план приватизации в Калуге Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты одобрили проект мирового соглашения, согласно которому ООО ФСК «Монолит-Калуга» в счёт погашения задолженности по арендной плате передаёт городу 106/1000 доли в праве на нежилое помещение, стоимостью 918 тысяч рублей. Оставшаяся доля помещения также будет передана в муниципальную собственность в счёт погашения задолженности.

Парламентарии заслушали отчёты о ходе реализации муниципальных программ. В ходе обсуждения депутат Марина Костина обратила внимание руководителей подразделений Городской управы на слабую освещённость въезда в город в микрорайоне Северный. Как сообщил начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин, прорабатываются различные варианты решения проблемы, в том числе с помощью привлечения частных инвестиций.

Депутат Яков Казацкий поднял вопрос о дальнейшей судьбе заброшенных сельскохозяйственных земель на Правобережье, принадлежавших ЗАО «Калуга-Молоко». По словам Владимира Васина, что-либо сделать с заброшенными сельхозугодиями город сможет только после завершения всех процедур банкротства предприятия.

Все вопросы остаются на контроле депутатов.