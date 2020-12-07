Париж, , 19:09 — REGNUM Международный авиасалон Ле-Бурже 2021 года отменен из-за эпидемии коронавируса, 7 декабря сообщает Agence France-Presse.

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Отмена парижского аэрокосмического шоу происходит впервые с окончания Второй мировой войны. Авиасалон в Ле-Бурже проводится раз в два года с 1908 года и является одним из главных в мире.

Авиасалон должен был проходить в июне 2021 года. Последний из авиасалонов в Ле-Бурже, который проходил до пандемии COVID-19, привел к объявлению контрактов на сумму $140 млрд.

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