Киев, , 19:04 — REGNUM Одну из шахт во Львовской области Украины планируют превратить в первый в стране индустриальный музей такого профиля.

Об этом во время рабочей поездки во Львовскую область сегодня, 7 декабря, сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря, которого цитирует пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что проекты по трансформации шахт в индустриальные парки, исследовательские центры, логистические комплексы или же туристические «магниты» правительство Украины планирует внедрять во всех регионах, которые зависят от добычи угля.

Пилотный проект уже в ближайшие годы может быть реализован в рамках программы трансформации угольных регионов в городе Червонограде Львовской области, на шахте «Надия».

"Благодаря удобному расположению, близости к границе и ко Львову шахта может стать первым в Украине музеем промышленности, который будет «отправной точкой» туристических маршрутов. Она имеет всю необходимую инфраструктуру для создания музейного комплекса, который будет демонстрировать весь промышленный потенциал Украины», — утверждает пресс-служба.

Лукеря отметил, что в 2021 году министерство планирует провести технико-экономическое обоснование трансформации шахты, а в 2022 году, в зависимости от полученных результатов, предполагается потенциально привлечь как частное, так и государственное финансирование для восстановления этой территории.

ИА REGNUM напоминает, что 26 ноября и. о. министра энергетики Юрий Бойко сообщил, что министерство энергетики Украины уже представило на утверждение правительству концепцию «реформирования угольных регионов страны», т. е. фактически постепенного закрытия всех шахт.

В 2019 году на Украине добыто 31,21 млн тонн угля, а еще в 2013 году добыча угля в стране составляла 83,5 млн тонн.