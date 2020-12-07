Мурманск, , 18:41 — REGNUM Власти Мурманской области финансово поддержат предпринимателей, которые до сих пор не смогли возобновить свою деятельность из-за введенных ограничительных мер.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, речь идет об организациях культурно-досугового типа, расположенных в торговых центрах и развлекательных комплексах: игровые комнаты, аквапарки, аттракционы и так далее.

Предприниматели смогут получить компенсацию понесенных затрат по уплате коммунальных и арендных платежей, а также получить финансовую помощь на возобновление работы. Максимальная сумма субсидии — 1 млн рублей.

В качестве еще одной меры поддержки предусмотрена возможность микрозайма на сумму 3 миллиона рублей на 3 года под 1% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 декабря в Мурманской области возобновят работу кинотеатры и филармония. Кроме того, власти приняли решение открыть 11 декабря горнолыжные курорты. Отдохнут на них смогут только жители региона.