Ярославль, , 18:38 — REGNUM Прокуратура Ярославской области требует отменить результаты аукциона по реконструкции зданий производственного корпуса Тутаевского промышленного парка «Мастер». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ярославской области.

Промпарк «Мастер» Yarregion.ru

Аукцион был организован департаментом государственного заказа Ярославской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Заказчиком реконструкции выступает ГБУ Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства».

Прокуратура области считает, что участник торгов сфальсифицировал документы.

«Извещением о проведении указанной закупки к ее участникам установлены дополнительные требования в части опыта работы — выполнение аналогичных работ за три последних года стоимостью не менее 50% от начальной максимальной цены контракта. Единственным участником аукциона в комиссию во второй части заявки предоставлены заведомо подложные документы, подтверждающие опыт выполнения работ, что явилось основанием для заключения с данной организацией государственного контракта», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Согласно сайту госзакупок, победителем указанного аукциона было признано ООО «ВикСтрой», с которым 22 июня 2020 года заключен государственный контракт на сумму в 44,5 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены в течение 120 дней с момента заключения контракта. Однако теперь судьбу аукциона будет определять Ярославский арбитражный суд.

«В связи с указанными нарушениями прокуратурой области направлено исковое заявление в арбитражный суд Ярославской области о признании торгов несостоявшимися, а контракта недействительным и применения последствий недействительности сделки. Заявление находится в стадии рассмотрения», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Предварительное судебное заседание по иску прокуратуры назначено на 14 января 2021 года.

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