Нью-Йорк, США, , 18:35 — REGNUM Индекс Nasdaq фондового рынка США установил рекорд на открытии торгов 7 декабря, при этом S&P и Dow Jones открылись в «красной зоне».

Уолл-стрит Benoît Prieur

К настоящему моменту индекс Nasdaq вырос на 55,48 пункта (0,45%), до 12 519,71 пункта. Максимум индекса составляет 12 523,07 пункта.

Dow Jones по отношению к прошлому закрытию опустился на 152,87 пункта (0,51%), до 30 065,39 пункта. S&P 500 опустился на 3,29 пункта (0,09%), до 3695,83 пункта.

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