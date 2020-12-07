Женева, Швейцария, , 18:25 — REGNUM В будущем году Всемирный экономический форум в 2021 году состоится в Сингапуре, сообщает 7 декабря Reuters.

Об этом заявил президент ВЭФ Борге Бренде. Состоится мероприятие 13−16 мая.

ИА REGNUM) очень важное решение о переносе специальной ежегодной встречи 2021 года в Сингапур». Бренде «Управляющий совет принял сегодня (7 декабря — прим.) очень важное решение о переносе специальной ежегодной встречи 2021 года в Сингапур».

Напомним, ВЭФ проводится ежегодно с 1971 г. в январе — феврале. Мероприятия проходят в городе Давосе (Швейцария). Только однажды, в 2002 году, форум проходил в городе Нью-Йорке (США).

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