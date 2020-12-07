Москва, , 18:13 — REGNUM ⁠Российский рекламный рынок в 2020 году покажет падение на 4%, хотя в 2021 году можно ожидать его рост на 7%, сообщает 7 декабря Телеспутник.

По имеющимся прогнозам, единственным сегментом, который по итогам 2020 года покажет рост, станет интернет-реклама. Его рост может дойти до 4%, в то время как в ТВ-сегменте падение составит 6%.

По мнению генерального директора Zenith Russia Виктории Трухановой, уровень падения объемов рынка в России по сравнению с мировым будет не таким глубоким и с более высокими темпами восстановления из-за «массированной прямой поддержки государством населения и концентрацией потребительской активности внутри страны».

Наибольшее сокращение рынка, по данным Zenith, произошло в 2020 году в сегментах наружной и транзитной рекламы (-15%), радиорекламы (-20%), рекламы в прессе (-40%), а также в новых медиа (-50%), к которым относятся indoor-реклама и реклама в кинотеатрах.

В 2021 году Zenith ожидает роста в большинстве сегментов рекламного рынка, падение сохранится лишь в сегменте радиорекламы (-2%) и рекламы в прессе, где рост будет нулевым. Сегмент телерекламы может вырасти на 2%, наружной и транзитной рекламы — на 5%, сегмент новых медиа — на 5%. Самым динамичным сегментом остается интернет-реклама, рост которой может достичь 11%.

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