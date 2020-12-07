Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Введение новых налоговых льгот для поддержки наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики одобрили сегодня, 7 декабря, на рабочем совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства. Они будут законодательно предусмотрены в рамках третьего пакета мер поддержки экономики города.

Невская ратуша, одна из резиденций правительства Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметил губернатор Александр Беглов, после первоочередной задачи сохранения жизни и здоровья населения «не менее важно удержать баланс в экономике и сохранить наполняемость бюджета». По его словам, снижение налоговой нагрузки поможет предпринимателям «продолжать работу даже в условиях временного снижения потребительского спроса».

В частности, предлагается пролонгировать до 2022 года включительно действие льготы по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы; до 2023 года включительно — «налоговые каникулы» по патентной и упрощенной системам налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Для структур весьма пострадавшего в пандемию гостиничного бизнеса на 2021 год сохраняется 50%-ная льгота по уплате налога на имущество, при условии сохранения средней зарплаты персонала не ниже минимального размера оплаты труда в Санкт-Петербурге.

На три года отменяется транспортный налог на водные транспортные средства, которые относятся к объектам культурного наследия и используются как музеи — речь идет о стоящих у набережных исторических кораблях и судах, ставших памятниками и музеями.

Меры касаются и поддержки экологически безопасных видов транспорта. Например, организациям и гражданам, владеющим транспортными средствами с электродвигателями, не придется платить на них налог, если эти ТС произведены на территории Евразийского экономического союза.

«Эта мера касается и транспортных средств, использующих газомоторное топливо, за исключением водного и воздушного транспорта. Льготы будут предоставляться на срок 5 лет с момента регистрации транспортного средства при приобретении или установке газобаллонного оборудования», — уточнили в Смольном.

Также городские власти намереваются расширить перечень видов деятельности для применения патентной системы налогообложения.

Как подсчитали смольнинские финансисты, общий объем выпадающих доходов бюджета Санкт-Петербурга составит примерно 8,44 млрд рублей, причем 99,5% этой суммы связано с продлением действующих налоговых льгот. По вводимым с 2021 года льготам на транспортный налог выпадающие доходы бюджета составят около 40 млн рублей.

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Напомним, в Петербурге внедрят механизм «регионального инвестиционного проекта» (РИП), который обеспечит налоговыми льготами новые промышленные производства. Соответствующие законопроекты поддержали на заседании городского правительства 24 ноября 2020 года.

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