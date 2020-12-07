Калуга, , 17:44 — REGNUM В Калуге сегодня, 7 декабря, состоялось совместное заседание комитетов Городской думы под председательством Константина Сотскова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты рассмотрели во втором чтении проект бюджета на 2021 год.

Комитеты калужской думы одобрили бюджет-2021 во втором чтении Пресс-служба Городской думы Калуги

Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2021 год составит 12 млрд. 771 млн. рублей, безвозмездные поступления составят 7 млрд. 953 млн. рублей. Общий объем расходов бюджета на 2021 год определен в сумме 13 млрд. 121 млн. рублей.

Дефицит бюджета в 2021 году планируется на уровне 350 млн. рублей.

Бюджет сохраняет свою социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу запланированы в объеме 9,3 млрд. рублей — 71,3% от общего объема расходов.

На финансирование системы образования города будет выделено более 5 млрд. рублей, на меры социальной поддержки граждан — свыше 2,5 млрд. рублей, на развитие культуры и искусства — 688 миллионов рублей, на развитие физической культуры и спорта — 360 миллионов рублей, на реализацию программы «Семья и дети» — 205,7 млн. рублей.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда выделяется 181,2 млн. рублей, на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов из муниципального бюджета будет направлено 235,6 млн. рублей.

На содержание тротуаров и автомобильных дорог планируется направить 467 миллионов рублей, кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» на финансовое обеспечение дорожной деятельности планируются бюджетные ассигнования в сумме 262,7 млн. рублей. На реализацию программы «Формирование современной городской среды» планируется направить 67 миллионов рублей. Для содействия развитию малого и среднего предпринимательства выделяется 7 миллионов рублей. На реализацию программы «Развитие сельского хозяйства» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2,5 млн. рублей.

Председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская подняла вопрос обследования зданий и помещений образовательных учреждений по предписаниям Роспотребнадзора. Средства на эти цели в проекте бюджета не заложены. Как пояснили представители Городской управы, в настоящее время ведутся переговоры с Роспотребнадзором, кроме того средства могут быть выделены за счёт экономии от проведения конкурсных процедур. Марина Ставиская предложила создать рабочую группу по изучению состояния зданий и помещений образовательных учреждений. Предложение коллеги поддержали.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Павлов отметил малое количество средств, выделенных на проведение ямочного ремонта дворов и межквартальных проездов — 2,4 млн. рублей. По словам заместителя городского головы — начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, к работам по ямочному ремонту в рамках муниципального задания будет привлечено МБУ «СМЭУ», также возможно выделение дополнительных средств, сэкономленных в ходе исполнения бюджета.

Проект бюджета был одобрен членами комитетов и рекомендован к утверждению Городской думой.