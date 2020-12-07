Комитеты калужской думы одобрили бюджет-2021 во втором чтении

Калуга, 7 декабря 2020, 17:44 — REGNUM В Калуге сегодня, 7 декабря, состоялось совместное заседание комитетов Городской думы под председательством Константина Сотскова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты рассмотрели во втором чтении проект бюджета на 2021 год.
Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2021 год составит 12 млрд. 771 млн. рублей, безвозмездные поступления составят 7 млрд. 953 млн. рублей. Общий объем расходов бюджета на 2021 год определен в сумме 13 млрд. 121 млн. рублей.
Дефицит бюджета в 2021 году планируется на уровне 350 млн. рублей.
Бюджет сохраняет свою социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу запланированы в объеме 9,3 млрд. рублей — 71,3% от общего объема расходов.
На финансирование системы образования города будет выделено более 5 млрд. рублей, на меры социальной поддержки граждан — свыше 2,5 млрд. рублей, на развитие культуры и искусства — 688 миллионов рублей, на развитие физической культуры и спорта — 360 миллионов рублей, на реализацию программы «Семья и дети» — 205,7 млн. рублей.
Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда выделяется 181,2 млн. рублей, на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов из муниципального бюджета будет направлено 235,6 млн. рублей.
На содержание тротуаров и автомобильных дорог планируется направить 467 миллионов рублей, кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» на финансовое обеспечение дорожной деятельности планируются бюджетные ассигнования в сумме 262,7 млн. рублей. На реализацию программы «Формирование современной городской среды» планируется направить 67 миллионов рублей. Для содействия развитию малого и среднего предпринимательства выделяется 7 миллионов рублей. На реализацию программы «Развитие сельского хозяйства» запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2,5 млн. рублей.
Председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская подняла вопрос обследования зданий и помещений образовательных учреждений по предписаниям Роспотребнадзора. Средства на эти цели в проекте бюджета не заложены. Как пояснили представители Городской управы, в настоящее время ведутся переговоры с Роспотребнадзором, кроме того средства могут быть выделены за счёт экономии от проведения конкурсных процедур. Марина Ставиская предложила создать рабочую группу по изучению состояния зданий и помещений образовательных учреждений. Предложение коллеги поддержали.
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Павлов отметил малое количество средств, выделенных на проведение ямочного ремонта дворов и межквартальных проездов — 2,4 млн. рублей. По словам заместителя городского головы — начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, к работам по ямочному ремонту в рамках муниципального задания будет привлечено МБУ «СМЭУ», также возможно выделение дополнительных средств, сэкономленных в ходе исполнения бюджета.
Проект бюджета был одобрен членами комитетов и рекомендован к утверждению Городской думой.