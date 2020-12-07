Нью-Йорк, США, , 17:33 — REGNUM Банк Goldman Sachs отправил в отставку директора по Ближнему Востоку и Северной Африке (регион MENA) Васима Юнана, 7 декабря сообщает агентство Reuters.

58-летний Юнан, руководивший бизнесом Goldman Sachs с 2006 года, выходит на пенсию с первого дня 2021 года.

На место Юнана назначены сразу двое управляющих — Фади Абуали и Заид Халди — возьмут в регион MENA под свою ответственность в дополнение к их существующим обязанностям в управлении активами и инвестиционном банкинге.

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