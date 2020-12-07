Москва, , 17:28 — REGNUM Российские контрсанкции, ограничившие импорт продовольствия, дали толчок развитию почти всем отраслям агропромышленного комплекса РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав сельскохозяйственных товаропроизводителей (субъектов малого предпринимательства) Владимир Плотников.

«За пять лет России удалось снизить импорт продовольствия в 1,5 раза. Мы закрываем практически полностью потребности страны по сахару, растительному маслу, мясу и мясопродуктам, картофелю и другим, — сказал Плотников. — Экспорт вырос с 16,8 млрд долларов в 2013 году до 27 млрд долларов в этом году. По федеральному проекту «Экспорт продукции АПК» к 2030 году поставки продовольствия должны вырасти до 45 млрд долларов в год. Производство говядины в России растет, пусть небыстрыми темпами, но доля импорта уменьшается. И хотя полного импортозамещения пока не произошло, российские производители уже поставляют говядину на экспорт».

Как полагает эксперт, для дальнейшего развития этой отрасли сельского хозяйства нужно создавать производственные кластеры, устранять административные барьеры, которые мешают заниматься животноводством фермерам, развивать программы льготного кредитования, помогать с продвижением продукции к потребителям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова заявила, что в РФ наблюдается снижение темпов роста производства говядины.

Читайте ранее в этом сюжете: Как в РФ изменятся цены на говядину – прогноз экономиста