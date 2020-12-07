Тамбов, , 17:23 — REGNUM В Тамбовской области в сельскохозяйственном сезоне-2020 намолочено 5,2 млн тонн зерна. Это рекордный урожай за всю историю региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Урожай зерновых Cap.ru

Сегодня, 7 декабря, на еженедельном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина были подведены сельскохозяйственные итоги года. Как доложила начальник управления сельского хозяйства области Лидия Бакуменко, 2020 год аграрии завершили успешно и с новыми рекордами. Намолочено 5,2 млн тонн зерна. Урожайность достигла 47 центнеров с гектара, что в 1,6 раза превышает средний показатель по России. Урожайность подсолнечника (23 ц/га) превышает среднероссийский уровень в 1,4 раза.

На 18% больше, чем в 2019 году, собрано плодов и ягод в садоводческих предприятиях. Заложено более 400 гектаров садов, раскорчевано почти 300 гектаров старых непродуктивных насаждений.

Лидерами сезона по сумме 18 показателей являются Мичуринский, Рассказовский и Никифоровский районы.

«Достижение хороших результатов в растениеводстве напрямую связано с проведением мероприятий по повышению плодородия почв. Важно улучшить работу с минеральными удобрениями. Хотя тамбовские хозяйства и выполняют рекомендации Минсельхоза по увеличению внесения удобрений на пять процентов ежегодно, но этого явно недостаточно. Соседние черноземные области значительно опережают нас в этом направлении», — отметил Александр Никитин.

Новое время ставит перед аграриями новые задачи. Как считает глава региона, будущее — за применением современных технологий в производстве, сельскохозяйственной кооперацией, развитием сельских территорий.

«Сельскохозяйственный потенциал Тамбовской области неисчерпаем. Дальнейшее развитие региона тесно связано с развитием, прежде всего, АПК», — сказал Александр Никитин.

Губернатор выразил огромную благодарность аграриям за высокие достижения и призвал управление сельского хозяйства области, глав муниципальных образований представить ходатайства о награждении тружеников села ведомственными, региональными и государственными наградами.