Москва, , 09:00 — REGNUM Большинство москвичей давно знает о важности и пользе раздельного накопления мусора. В городе уже почти год действует соответствующая программа, за это время доказавшая свою эффективность: более 600 тысяч тонн отсортированного мусора отправилось на переработку. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Секрет успеха программы — в простоте и доступности для горожан. Им всего лишь нужно выбрасывать пакет с полезными компонентами (стекло, бумага, пластик, металл и т.д.) в синий контейнер, а неперерабатываемый мусор — в серый. Дальше отходы отправляют на сортировку, а затем — на переработку. О том, какую пользу приносит разделение отходов, Департамент ЖКХ рассказал в своем новом социальном ролике. Приключения простой пластиковой бутылки, проделавшей круг от прилавка магазина и обратно, нашли отклик у пользователей интернета, и ролик быстро стал популярным на видеохостинге YouTube.

Трогательная и эмоциональная история, которую рассказывает «оживленная» анимированная бутылка из-под йогурта, ярко иллюстрирует важность раздельного сбора и нашего выбора: попадет ли такая бутылка просто на свалку или ее поместят в синий контейнер, — тогда ее «жизнь» продлится в переработанном виде, и она не будет загрязнять природу.

Первый вариант, когда после семейного праздника люди просто выбрасывают бутылку в общую корзину, и она отправляется столетиями разлагаться на полигоне, в видеоролике оказывается лишь страшным сном бутылки. Сейчас многие москвичи стали осознанней относиться к проблеме мусора и охотно сортируют его у себя дома.

Поэтому на самом деле бутылку ждала более счастливая судьба. После праздника ее вымыли, положили в отдельный пакет с пластиком, металлом, бумагой и стеклом, а потом отнесли в синий контейнер. Затем на специальном грузовике с надписью «Вторсырье» бутылка попала на сортировку. Там разные компоненты отделили друг от друга и отправили на переработку. Так бутылка обрела новую жизнь и опять появилась на прилавке супермаркета.

Люди оценили посыл видеоролика: за несколько дней он собрал более 450 тысяч просмотров на YouTube. Подобный круговорот полезных вещей, которые не загрязняют экологию на свалках, а снова и снова служат людям, и есть главная цель раздельного сбора.