Москва, , 17:08 — REGNUM Наличные деньги в России едва ли изживут себя в ближайшие три-пять лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Безусловно, наличные деньги вряд ли изживут себя в ближайшие 3−5 лет, останутся сферы, в которых удобнее расплачиваться наличными. Особенно это актуально для малого бизнеса, для сферы услуг. Кроме того, не все регионы России пока достаточно оцифрованы для того, чтобы можно было совсем отказаться от наличных, — сказала она. — Думаю, есть все основания полагать, что через несколько лет безналичный расчет полностью вытеснит наличные деньги».

Как подчеркнула Кошелева, удобство безналичного расчета очевидно для всех сторон — участников процесса, вопрос только в том, чтобы создать достаточную инфраструктуру для его реализации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева объяснила, зачем власти РФ активно внедряют безналичный расчет.