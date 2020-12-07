Ростов-на-Дону, , 17:00 — REGNUM В преддверии новогодних праздников супермаркеты, работающие в Ростове-на-Дону, попали под ковидные проверки. Контроль за соблюдением санитарных требований будет ужесточён. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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Внимание мониторинговых групп уделено бесперебойной работе контрольно-кассовой техники и образованию очередей. В период с 4 по 6 декабря проверке подверглись 412 объектов. Инспекторы выявили 37 нарушений и составили 21 протокол.

«Большинство крупных торговых объектов осознают серьёзность ситуации и предложенные правила соблюдают. Начиная с 7 декабря и вплоть до Нового года мониторинг будет ежедневным и жёстким, за очереди и толпы людей в торговых залах наказывать будем жёстко, как того требует эпидемиологическая ситуация», — сказал градоначальник.

ИА REGNUM напоминает, что глава администрации Ростова-на-Дону ранее предложил перевести гипермаркеты в круглосуточный режим работы, чтобы избежать большого скопления людей у касс и в торговых залах.

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