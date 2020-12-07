Москва, , 16:58 — REGNUM В РФ наблюдается снижение темпов роста производства говядины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

«В 2021 году рост цен [на говядину] будет продолжаться. Это связано с тем, что производство говядины обходится производителю гораздо дороже, чем других видов мяса и птицы, — сказала Мясникова. — За последние три года (2017−2019 гг.) наблюдается рост производства говядины при неуклонном снижении темпов [роста]. Так, в 2018 году производство выросло на 9,8% и составило 161,1 тыс. тонн в убойном весе, а в 2019 году — на 7,1% (172,8 тыс. тонн). Замедление темпов роста более чем на 2,5%».

Как подчеркнула эксперт, для сохранения рентабельности производства говядины необходимо увеличивать отпускные цены, что повлечет за собой рост розничных цен.

«Однако в сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса и снижения реальных доходов населения этот вид мяса будет менее востребован потребителем по сравнению с более дешевыми свининой и птицей, — сказала Мясникова. — Решить данную проблему без государственного регулирования невозможно. Требуется разработка эффективных мер как по поддержке собственных производителей говядины, так и по стимулированию импорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясникова объяснила, что будет с ценами на говядину до конца 2020 года.

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