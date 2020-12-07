Москва, , 16:56 — REGNUM В России нет предпосылок для снижения цен на говядину в ближайшем будущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM7 декабря заявил доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Мясо Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна

«Официальные данные Росстата свидетельствуют о росте потребительских цен на говядину в пределах 6,7%. Только за период с января по сентябрь 2020 года отпускные цены производителей увеличились в среднем на 15−17%», — сказала Мясникова.

По ее словам, предпосылок для снижения цен на говядину в обозримом будущем не предвидится по нескольким причинам.

«Потребность в говядине не обеспечивается собственными ресурсами и в значительной мере зависит от импортных поставок. Около 1,5 млн тонн производится в России и примерно 500 тыс. тонн импортируется. В силу этого девальвация рубля, необходимость закупки импортных кормов, изменение таможенного законодательства приведут к увеличению стоимости говядины до конца года минимум на 8%», — сказала доцент.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Сергей Демин заявил, что власти РФ могли бы предложить российским фермерам меры поддержки для расширения их деятельности, увеличения поголовья скота и внедрения современных методов переработки.

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