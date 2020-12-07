Москва, , 16:56 — REGNUM Заявления Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о сокращении объемов российского экспорта вооружения и военной техники не соответствуют действительности, заявили 7 декабря в госкорпорации «Ростех».

Уточняется, что рейтинги SIPRI отражают неполную информацию и не могут считаться объективными.

«Мы уже неоднократно говорили, что рейтинги SIPRI не являются для нас объективным ориентиром, так как базируются исключительно на информации из открытых источников, где публикуется, очевидно, не всё», — цитирует «Интерфакс» заявление госкорпорации «Ростех».

Отдельно отмечено, что SIPRI уже три года заявляет о снижении российского экспорта вооружений и всякий раз ошибается.

«При том, что интерес к российскому оружию не снижается, портфель заказов и объемы поставок «Рособоронэкспорта» остаются высокими — ежегодно порядка 50 млрд долларов и 13 млрд долларов соответственно», — заявил представитель «Ростеха».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря был опубликован доклад SIPRI, в котором утверждалось, что объем экспорта некоторых крупнейших российских оборонных компаний, входящих в топ-25 военно-промышленных лидеров мира, в 2019 году сократился.

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