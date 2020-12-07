Москва, , 16:13 — REGNUM Ситуация с новогодними праздниками в России повторяется из года в год, хотя жителям РФ хотелось бы перенести их на майские дни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко («Единая Россия»), который посетовал на длинные новогодние выходные.

«Длинные новогодние выходные давно ассоциировались у жителей РФ лишь с желающими покинуть родину в сторону теплых краев. Именно депутаты и устанавливают законодательно длительность и даты праздников на весь календарный год, поэтому, видимо, Онищенко по этому вопросу представляет меньшинство в Думе, — сказал Ордов. — Жителям РФ очень хочется понять, почему такие длинные выходные объявлены именно зимой. Многие хотели бы перенести их на майские дни, чтобы выехать за город либо заняться огородом. Но из года в год ситуация с новогодними праздниками повторяется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что любые выходные приводят к тому, что в экономике падают объемы производства, но это не значит, что людей надо оставить без отдыха.

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