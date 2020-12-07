7 декабря 2020, 16:12 — REGNUM Безработные в Белоруссии должны быть трудоустроены, не должно быть «тунеядцев», заявил 7 декабря белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам экономики в Минске.
Глава республики поручил председателям облисполкомов, а также минскому горисполкому «заняться трудоустройством безработных».
Глава республики добавил, что «не работающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 декабря, в Белоруссии в ходе протестов были задержаны 344 человека.