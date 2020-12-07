, 16:12 — REGNUM Безработные в Белоруссии должны быть трудоустроены, не должно быть «тунеядцев», заявил 7 декабря белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам экономики в Минске.

Глава республики поручил председателям облисполкомов, а также минскому горисполкому «заняться трудоустройством безработных».

Лукашенко «С органами милиции, подключите кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учёт всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать».

Глава республики добавил, что «не работающий, шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 декабря, в Белоруссии в ходе протестов были задержаны 344 человека.