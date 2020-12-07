Белгород, , 16:21 — REGNUM В 2021 году для нужд правительства Белгородской области не будет закупаться автотранспорт. Об этом 7 декабря на рабочем заседании заявил врио губернатора Вячеслав Гладков. Главам муниципалитетов он рекомендовал поступить аналогичным образом.

По словам врио главы региона, в 2021 году будут сокращены госрасходы. Сэкономленные средства направят на социальные объекты Старого Оскола: на закупку оборудования для школы №1 «Академия знаний» имени Н. П. Шевченко в микрорайоне Степной и лифтов для детской поликлиники в микрорайоне Олимпийский.

«Я хотел попросить обратить внимание на затраты, связанные с приобретением транспорта для муниципальных нужд. У меня никаких нет вопросов по приобретению транспорта для коммунальных и аварийных служб, для работ по благоустройству. У меня есть вопросы — если вдруг в проекте бюджета приобретается транспорт для администраций. Бюджет достаточно сложный. Если вы считаете, что работа муниципалитета остановится, давайте проговорим. Правительство Белгородской области транспорт приобретать не будет в 2021 году. В бюджете мы эти расходы уберём, в том числе направим на школу. Хотел бы попросить убедительно сделать вас то же самое», — обратился к главам администраций муниципальных районов и городских округов врио губернатора.

Вячеслав Гладков призвал также сократить представительские расходы чиновников.