Москва, , 16:11 — REGNUM Аргумент по поводу отрицательного влияния длительных новогодних выходных на экономику России в 2020 году вообще перестает выдерживать критику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко («Единая Россия»), по мнению которого длительные новогодние выходные плохо сказываются на российской экономике.

«Аргумент по поводу отрицательного влияния длительности выходных на экономику в 2020 году вообще перестает выдерживать критику. Столько дней уже потеряно, что для некоторых бизнесов праздники в текущей ситуации станут либо спасением, либо долгожданной отсрочкой неминуемых финансовых проблем, — сказал Ордов. — То, что коронавирус не закончится до Нового года, очевидно, поэтому новогодние каникулы на фоне жестких ограничений могут стать причиной стабилизации или сокращения числа заболевших коронавирусом. Особенно для тех, кто готов соблюдать меры предосторожности, но вынужден пользоваться общественным транспортом для поездок на работу и по рабочим обязанностям».

Кроме того, он подчеркнул, что, возможно, в 2020 году длинные оплачиваемые долгожданные новогодние выходные вызовут больше положительных эмоций и надежд на лучшее, чем во все предыдущие годы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, нужны ли гражданам РФ длительные выходные зимой.

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