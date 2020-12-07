Москва, , 16:07 — REGNUM Власти РФ могли бы предложить российским фермерам меры поддержки для расширения их деятельности, увеличения поголовья скота и внедрения современных методов переработки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин.

«Успешная схема производства и реализации мяса — это крупное предприятие, которое может легко диверсифицировать свою ассортиментную линейку, предложить покупателям не только кусковой продукт, но и товар после переработки, удобный для приготовления. И такие примеры, повторюсь, в нашей стране есть. За счет них отрасль чувствует себя уверенно, — сказал Демин. — Но помимо агрогигантов, в нашей стране есть еще тысячи малых ферм, которым трудно конкурировать за внимание покупателя, у них просто нет на это необходимых средств. И мясо с таких производств часто уходит по заниженной цене расторопным посредникам».

Как полагает Демин, на них государству также стоит обратить внимание: помочь скооперировать действия фермеров, предложить меры поддержки для расширения деятельности: увеличения поголовья, внедрения современных методов переработки и т. д.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин объяснил, какими будут цены на говядину в первом полугодии 2021 года.

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