Москва, , 16:06 — REGNUM Если учесть общие тенденции 2020 года, то в РФ рост цен на мясо вполне предсказуем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин.

«Говядина, как и баранина, всегда была для жителей РФ дороже, чем свинина или курица, поэтому, учитывая общие тенденции 2020 года, рост цен на это мясо для потребителей предсказуем. Сейчас розничная цена на полуфабрикат закрепилась на уровне около 400 рублей, мраморное мясо и вырезка — около 800 рублей за килограмм. В конце года цены традиционно подстраиваются под активный спрос, поэтому они не будут шокировать покупателей, — сказал Демин. — Есть вероятность, что цены в первом полугодии подрастут. Многое будет зависеть от самочувствия участников отрасли и от настроения потребителей мясной продукции. Будет спрос — будет мясо. Сейчас на этом рынке есть крупные агрохолдинги, которые нацелены на производство больших объемов продукции — до 130 тыс. тонн говядины в год».

При этом, как пояснил Демин, такие компании понимают, как перенастроить бизнес в случае падения спроса на говядину, к примеру на производство более дешевой свинины или полуфабрикатов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, цены на говядину в России выросли в 2020 году и, вероятно, продолжат расти дальше.

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