Варшава, , 16:04 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что правительство выделит 35 млрд злотых (9,5 млрд долларов США) в Польский фонд развития для поддержки польских предпринимателей в рамках нового «финансового щита». Об этом передает Polskie Radio 24.

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Моравецкий сообщил, что 10 млрд злотых (2,7 млрд долларов США) будут выделены на помощь малым и средним предприятиям из 40 отраслей, наиболее пострадавших от кризиса, связанного с пандемией. В рамках поддержки предприятия получат, среди прочего, финансовые субсидии в размере от 18 тысяч до 36 тысяч злотых (от 5 до 10 тыс. долларов США) на каждого работника. Также планируется софинансирование постоянных затрат.

Крупные компании смогут воспользоваться льготными кредитами и долевыми инструментами помощи. Правительство выделило этим компаниям в общей сложности 25 млрд злотых (6,8 млрд долларов США).

Прием заявок на поддержку начнется в январе 2021 года.