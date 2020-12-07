Москва, , 16:03 — REGNUM В РФ введены чрезмерно продолжительные новогодние выходные, которые плохо сказываются на экономике государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала высказывание депутата Госдумы РФ Геннадия Онищенко («Единая Россия»), который счел вредными столь продолжительные новогодние выходные.

«Я, наверное, соглашусь с тем, что такое количество выходных дней с точки зрения экономики чрезмерно, — сказала Солянникова. — Но в условиях пандемии может быть и оправдано. В условиях нормально работающей экономики, без чрезвычайных ситуаций такого количества выходных дней быть не должно. Потому что на две недели нормальное производство прекращается. И эти две недели из 50 для людей, которые находятся на сдельной оплате труда, с точки зрения предпринимателей достаточно серьезный отрицательный фактор. Но если говорить о нынешней ситуации, то, наверное, это благо. Люди будут находиться дома, меньше перемещаться».

Как пояснила экономист, если бы не было форс-мажорной ситуации с коронавирусом, то экономически адекватная продолжительность новогодних выходных должна быть три дня — 31 декабря, 1 и 2 января.

«В развитых странах это пара дней. В некоторых католических странах могут быть еще рождественские каникулы, но все равно это не 10−11 дней, как у нас. Это пять рабочих дней максимум», — сказала Солянникова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее социолог Борис Кагарлицкий заявил, что экономика России нуждается в том, чтобы у людей было больше свободного времени.

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