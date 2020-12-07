Москва, , 16:07 — REGNUM Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс не заслуживает перемещения на новую должность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил член генерального совета «Партии Дела», генерал-полковник Леонид Ивашов. Так он прокомментировал переход Чубайса на новый пост.

«Ну, я ничего хорошего по этому поводу сказать не могу. С учетом «заслуг» Чубайса на различных должностях, он не заслуживает перемещения на эту непонятную новую должность, придуманную специально для него. Для России, кроме минусов и несчастий, он больше ничего не принесет. [В будущем] его ждут забвение и изоляция. Эта питерская группировка ничего полезного для России не сделала. А вред нанесен огромный», — сказал Ивашов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

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