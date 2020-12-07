Москва, , 15:59 — REGNUM Рубль 7 декабря корректируется, но, по сути, просто выравнивает свое положение после триумфального укрепления за последние дни, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Ничего особенно положительного, кроме самооценки, у дорожавшего ранее рубля и нет, крепкий рубль все так же вреден экономике в ее текущем состоянии.

Доллар стоит днем 74,26 руб. и может двигаться в пределах 74,10−74,50 руб. Евро торгуется по 89,94 руб., чуть позже вернётся в границы 90−92 руб.

Нефть все еще дорогая в сравнении с самой собой, поэтому ее локальная коррекция и цена около $48,70−49 за баррель Brent никого не пугает и не впечатляет.

Учитывая, насколько активно российские регионы вводят ограничения в социальной сфере, а бизнес указывает на недостаточность средств и грядущие проблемы с кредитованием и перекредитованием, можно уже сейчас уловить уровень проблем в экономике страны. Для национальной валюты это не самый лучший сигнал». — считает эксперт.

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