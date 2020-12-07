Душанбе, , 15:55 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года в Таджикистане произвели 3,7 тыс. тонн мёда, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 7 декабря сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

В Согдийской области произведено 1,3 тыс. тонн мёда, в Хатлонской области — 902 тонны, в районах республиканского значения — 1,4 тыс. тонн. Стоимость одного килограмма мёда в Таджикистане колеблется от 40 до 70 сомони (262−459 рублей).

Напомним, по итогам 2019 года в Таджикистане произвели 4,2 тыс. тонн мёда. Продукция в основном экспортируется в Россию, Казахстан, Афганистан и ОАЭ.

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