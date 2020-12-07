Ярославль, , 15:25 — REGNUM Мэрия Ярославля объявила о закрытии 25 автобусных маршрутов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление мэрии.

Маршрутный автобус в Ярославле City-yaroslavl.ru

Городские власти внесли изменения в документ планирования регулярных перевозок. Объявлено об отмене почти всех автобусных маршрутов, которые работали по нерегулируемом тарифу. Речь идет об автобусах № 36−38, 45−47, 51, 61, 67, 73, 80, 81−83, 85−87, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99. Перевозчики будут работать на указанных маршрутах до конца действия срока свидетельства — 30 июня 2021 года.

Еще пять маршрутов останутся на нерегулируемом тарифе. Речь идет о автобусах № 40,71,84, 94 и 97. Сроки их перевода — 2024−2025 годы. Согласно документу планирования регулярных перевозок, еще 75 автобусных маршрутов, 9 троллейбусных и 5 трамвайных действуют до 14 июля 2022 года. Именно эта дата значится как срок окончания действия муниципальных контрактов на регулярные перевозки.

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