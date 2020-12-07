Москва, , 15:26 — REGNUM Самым продаваемым автомобилем Hyundai в России по итогам ноября 2020 года стал кроссовер Creta. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Так, в ноябре текущего года на российском авторынке были проданы 7692 кроссовера Hyundai Creta, что на 6% больше, чем в прошлом году. Вторую строчку по популярности у жителей России занимает седан Hyundai Solaris, продажи которого увеличились на 29%, до 5791 единицы.

Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Hyundai Tucson, чьи продажи в прошлом месяце выросли на 40%, до 3003 экземпляров. Четвертое и пятое места соответственно заняли Hyundai Santa Fe (712 шт.; — 40%) и бизнес-седан Hyundai Sonata (143 шт.; — 73%).

Всего в ноябре в России было продано 17 446 автомобилей корейской марки (+7%). С января по ноябрь 2020 года продажи компании упали на 11%, до 146 890 экземпляров.

Напомним, в ноябре в России стартовали продажи флагманского кроссовера Hyundai Palisade по цене от 3 149 000 рублей до 3 829 000 рублей.

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