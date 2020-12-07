Ташкент, , 15:23 — REGNUM Российская государственная корпорация ВЭБ. РФ выделит средства для поставки карьерных самосвалов БелАЗ для модернизации горном-металлургического комбината (ГМК) в Узбекистане, сообщили 7 декабря в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Размер кредита составит $59 млн сроком на пять лет. Процентная ставка по кредиту будет субсидироваться из бюджета Белоруссии. Техника поступит на АО «Алмалыкский ГМК». Отмечается, что доля российской составляющей в продукции достигает 30%.

Заместитель председателя ВЭБ. РФ Даниил Алгульян отметил, что подобные сделки развивают торговые отношения между странами, а также загружают производственные мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2018 года генеральный директор ОАО «БелАЗ» Петр Пархомчик заявил, что в 2020—2023 году Белоруссия планирует поставить в Узбекистан 200 тяжелых самосвалов БЕЛАЗ.

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