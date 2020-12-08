Москва, , 07:13 — REGNUM Банковские и небанковские продукты хотят продавать российские банки. О том, в чем причина такого стремления и где взять продуктов на все банки, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению замглавы Центробанка Сергея Швецова, именно Центробанк должен определять правила для банков, которые, по его словам, и сами понимают, что дело нельзя пускать на самотек, контроль нужен. Даже нормативные акты, если немного продолжить мысль Швецова, не способны будут удовлетворить потребность банков в организованности и порядке. Что остается в таких условиях, когда банк «не понимает по-человечески», что Центробанк хочет только хорошего?

Особенно остро этот вопрос может встать в надвигающийся период «экологизации», когда банки смогут торговать продуктами небанковской пока что сферы. Тем не менее в логике Швецова могут оказаться одно-два слабых звена, но чтобы их обнаружить, следует повнимательнее присмотреться к истории вопроса.

Читайте статью Галины Смирновой «ЦБ продолжает искать подход к контролю за небанковским рынком».