Тольятти, Самарская область, , 15:11 — REGNUM Первые серийные автомобили Lada Granta #Club с информационно-развлекательным комплексом должны появиться в продаже в первой половине 2021 года. Об этом сообщается 7 декабря в группе AvtoVAZ News в социальной сети «ВКонтакте».

Сейчас на АвтоВАЗе идёт опытно-промышленная сборка Lada Granta в исполнении #Club с новой мультимедийной системой, которая получила предустановленные сервисы Яндекс.Авто. Пока собраны только две модели Lada Granta #Club с новой мультимедиа.

Новую мультимедиа с Яндекс. Авто в первой половине 2021 года должны получить также автомобили семейства Lada Vesta.

Новый мультимедийный комплекс будет иметь два варианта исполнения с разной диагональю сенсорного дисплея.

Напомним, по итогам января — октября текущего года самым перепродаваемым автомобилем Lada в РФ стала модель Lada 2114. За отчётный период на вторичном рынке страны было куплено 101 013 единиц таких машин — на 11% меньше, чем год назад.

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