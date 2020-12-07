Москва, , 15:03 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России не ожидает роста цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к «плоской» пошлине, сообщили 7 декабря в пресс-службе ведомства.

«Минсельхоз не ожидает роста оптовых и розничных цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к «плоской» пошлине, который планируется в 2022 году», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК со ссылкой на производителей предупредило о возможном подорожании говядины в связи с изменением таможенного регулирования для импортного мяса.

Так, пишет издание, правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на импорт мяса крупного рогатого скота. Предполагается, что будет введена «плоская» ставка таможенной пошлины в 27,5%.