Подгорица, , 14:57 — REGNUM 2021 год будет очень трудным для экономики Черногории, потому что очень неясно, что произойдет с туристическим сезоном и каковы точно будут последствия пандемии, заявил вице-премьер Черногории Дритан Абазович.

Он отметил, что ожидает, что вакцинация населения в мире начнется в ближайшее время, и надеется, что путешествия будут возможны, а доходы от туризма будут лучше в следующем году.

Абазович также ожидает, что Черногории с помощью международных финансовых институтов удастся сохранить финансовую стабильность.